Το πιτμπουλ δεν ήταν κακοποιημένο - Real.gr

Οι ειδικοί που εξέτασαν τον σκύλο δεν έχουν διαπιστώσει ακόμα τι προκάλεσε την θανατηφόρα επίθεση εναντίον του 2χρονου παιδιού στη Ζάκυνθο

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Μόλις 30 δευτερόλεπτα χρειάστηκε το σκυλί, ράτσας πιτμπουλ, για να κόψει το νήμα της ζωής του 2χρονου Λίο. Οι γονείς του παιδιού έσπευσαν αμέσως στο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του.

Το μοιραίο συνέβη το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει. Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου όπου ζούσε μαζί με τον αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο, το οποίο, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Η οικογένεια από το 2011, έχει ιδρύσει τη φιλοζωική οργάνωση «Healing Paws Animal Rescue», έχοντας διασώσει και βρει σπίτι σε περισσότερα από 2.000 σκυλιά. Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, όποιος δεν ήθελε ένα ζώο, όχι μόνο σκύλο, αλλά οποιοδήποτε ζώο, το άφηνε έξω από την πόρτα τους και εκείνοι το περιέθαλπαν μέχρι να υιοθετηθεί. Αυτό συνέβη και με το πιτμπουλ. Το βρήκαν στο σπίτι τους και θέλησαν να το διασώσουν και να το φιλοξενήσουν για να μην περιφέρεται στους δρόμους. Δυστυχώς όμως, αυτή η διάσωση έμελλε να στερήσει τη ζωή του ίδιου τους του παιδιού. Στο κτήμα που διαθέτουν υπάρχουν πολλά ακόμα σκυλιά που φροντίζουν, αλλά και γάτες, πάπιες ακόμα και γουρούνια. Κάποια από τα σκυλιά είναι ελεύθερα, κάποια περιφραγμένα και άλλα δεμένα με αλυσίδα.

Εμφανώς συντετριμμένη η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού, Ρόμπι, αμέσως μετά το κακό έλεγε ότι το σκυλί δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα μέχρι τότε. «Ο σύζυγός μου είχε σώσει τον σκύλο και τον είχαμε δεμένο στον κήπο με αλυσίδα 10 μέτρων. Ο κήπος συνορεύει με δάσος, και εκείνη την ώρα είχαν έρθει κυνηγοί. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, υπήρχαν άλλα σκυλιά, και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και επιτέθηκε», δήλωσε σε βρετανικό μέσο ενημέρωσης. «Ο σκύλος συνεχώς έπαιζε με τον Λίο. Τον άφηνε να τον χαϊδεύει και τον έγλειφε στο πρόσωπο, δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή, η ίδια διαψεύδει τις φήμες περί πιθανών ποινικών ευθυνών σε βάρος εκείνης και του συζύγου της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς εξήγησε στην αστυνομία ότι ο σκύλος ήταν δεμένος, ταϊσμένος και ποτισμένος και ότι δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.

«Δεν είναι κακοποιημένο»

Το σκυλί μετά τη μοιραία επίθεση στον 2χρονο μεταφέρθηκε στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους. Αίσθηση προκαλούν όσα, λέει στην «R», ο Πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ, κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, καθώς το σκυλί δεν είναι κακοποιημένο και δεν έχει χτυπηθεί για να δικαιολογείται η επιθετική του συμπεριφορά.

«Το πιτμπουλ, έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι υγιέστατο και δεν έχει κακοποιηθεί. Η φυσική του μάζα είναι άριστη, ενώ δείχνει απαθές και καθόλου φοβισμένο. Μάλιστα, η αντίδραση του σε έλεγχο που του κάναμε σε προσομοίωση πυροβολισμού, ήταν κανονική. Απλά μαζεύτηκε λίγο και δεν έδειξε επιθετικότητα. Συνεπώς, η αιτία που επιτέθηκε στο άτυχο παιδί δεν ήταν οι πυροβολισμοί που άκουσε από τους κυνηγούς που βρίσκονταν στην περιοχή», ανέφερε στην «R», ο κ. Γουρδομιχάλης.

Όπως επεσήμανε, τις επόμενες ημέρες αναμένεται το πόρισμα από το ΔΙΚΕΠΑΖ, το οποίο θα σταλεί στον δήμο Ζακύνθου καθώς το σκυλί δεν ήταν τσιπαρισμένο όπως όφειλε. «Αυτό το σκυλί δεν θα το έφερνα ποτέ στην δική μου οικογένεια. Από τη στιγμή που έχει δείξει μία φορά τέτοια συμπεριφορά, έχει περαστεί στον εγκέφαλό του και ξέρει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σκοτώσει», καταλήγει ο κ. Γουρδομιχάλης.

Καταγεγραμμένα περιστατικά

Ο ΕΟΔΥ έχει πραγματοποιήσει μελέτη για τα περιστατικά επίθεσης από σκύλο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 2023 σημειώθηκαν συνολικά 2.820 περιστατικά που αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά από δάγκωμα σκύλου, αντιστοιχώντας σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Η συχνότητα των περιστατικών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας κυμάνθηκε από 3 έως 73 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους για το έτος της μελέτης. Τα πιο πολλά περιστατικά συνέβησαν τον Απρίλιο και περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο. Στο 63% των περιστατικών καταγράφηκε ένα μόνο δάγκωμα, ενώ το 51% των τραυμάτων εντοπίστηκε στα κάτω άκρα. Αιμορραγία παρατηρήθηκε στο 75% των περιστατικών ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος. Η ηλικιακή ομάδα 60–69 ετών εμφάνισε τη μεγαλύτερη συχνότητα δαγκωμάτων (29/100.000), ενώ τα παιδιά 1–9 ετών τη χαμηλότερη (11/100.000). Τα παιδιά 1-9 ετών ωστόσο εμφάνιζαν συχνότερα τραύματα στην κεφαλή και τον τράχηλο.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιστατικά στη χώρα μπορεί να είναι σημαντικά περισσότερα, καθώς όπως αναφέρεται στην Έκθεση του ΕΟΔΥ, μόνο το 47% των νοσοκομείων και το 36% της πρωτοβάθμιας περίθαλψης έστειλε δεδομένα για τη μελέτη, όπως επίσης ότι δεν συμπεριλήφθηκαν περιστατικά που κατέφυγαν σε ιδιωτικές. δομές υγείας.