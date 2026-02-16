Το Sani Festival 2026 ανοίγει με έναν θρύλο: Ο Robert Plant στη σκηνή του Λόφου της Σάνης στις 11 Ιουλίου - Real.gr

Η εναρκτήρια συναυλία του Sani Festival 2026 φέρνει στον Λόφο της Σάνης μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας rock σκηνής, τον Robert Plant.

Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τους Saving Grace και την Suzi Dian.

Το πολυβραβευμένο Sani Resort ανακοινώνει το πρώτο μεγάλο όνομα του Sani Festival 2026, δίνοντας το στίγμα μιας ακόμη χρονιάς με ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Ο Robert Plant, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, έρχεται το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, εγκαινιάζοντας το φετινό φεστιβάλ με μια μοναδική συναυλία. Στο Sani Festival 2026, ο Plant θα εμφανιστεί μαζί με το συγκρότημα Saving Grace, με το οποίο συνεργάζεται από το 2019, και τη χαρισματική Suzi Dian, σε μία συναυλία που θα προσφέρει στο κοινό μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία με αρμονίες που ηλεκτρίζουν και υψηλή καλλιτεχνική αισθητική.

Ο Robert Plant θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής. Ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή, που εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως, από τη θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως τη διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Plant κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Saving Grace», το οποίο γνώρισε εξαιρετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα επανεκτελέσεις τραγουδιών που εκτείνονται από παραδοσιακές μελωδίες έως gospel, blues και rock, και αποτελεί τον πυρήνα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας, με διθυραμβικά σχόλια διεθνώς. Η καλλιτεχνική πορεία του Robert Plant χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση και τόλμη. Ενδεικτική είναι η πολυβραβευμένη με Grammy συνεργασία του με την Alison Krauss το 2009, μια σύμπραξη που απέσπασε διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του καλλιτεχνική αξία και την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζεται.

Η ανακοίνωση του Robert Plant αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σημαντικών εμφανίσεων που θα συνθέσουν το πρόγραμμα του Sani Festival 2026. Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το φεστιβάλ φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες και θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι που εκτείνεται από την rock και την jazz έως τις μουσικές του κόσμου και τις διαχρονικές ελληνικές μελωδίες, σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό με φόντο το Αιγαίο.

Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με «πράσινο» πρόσημο

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του προς τη βιώσιμη διοργάνωση, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. To φεστιβάλ του Sani Resort – του πρώτου ανθρακικά ουδέτερου resort στην Ελλάδα – λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το Sani Festival ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121, αποτελώντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με δέσμευση στη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του θεσμού επισφραγίζεται με τη διάκριση του Sani Resort ως World’s Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για τέσσερα διαδοχικά έτη (2022–2025).

