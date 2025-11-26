Το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη - «Τιμήθηκε η μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα» - Real.gr

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε από την ραδιοφωνική εκπομπή του στον realfm 97,8, στη συγκινητική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου:

«Τώρα μιας που ξεκίνησα με τα Χριστούγεννα και με το θετικό μήνυμα που φέρνουν οι γιορτές, να σταθώ σε άλλη μία θετική είδηση πριν πάω στα πολιτικά, στη βαριά πολιτική επικαιρότητα. Χθες στο Μέγαρο Μουσικής τιμήθηκε η μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα, του Βαρδή Βαρδινογιάννη και ήταν εκεί οι πάντες.

Ήταν εκεί όλοι, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον πρώην πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, από τους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο αλλά και την κυρία Σακελλαροπούλου, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον στρατηγό Δημήτρη Χούπη, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα, τον Γιάννη Στουρνάρα τον κεντρικό τραπεζίτη, την Ντόρα Μπακογιάννη. Όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, δημοσιογράφοι, εκδότες.

Ήταν πραγματικά αυτό που ονομάζουμε λαϊκό προσκύνημα. Η ελληνική Πολιτεία, το ελληνικό κράτος απένειμε τις δέουσες τιμές σε έναν μεγάλο Έλληνα, έναν σημαντικό πατριώτη, έναν γνήσιο Κρητικό, που όπως είπε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο γιος του Βαρδή και εξαιρετικά επιτυχημένος επιχειρηματίας και αυτός, ενός Κρητικού που αγαπούσε τον τόπο του, ενός πατριώτη Έλληνα που υπηρέτησε με τιμή το Πολεμικό Ναυτικό, ενός πραγματικού ανθρώπου πίσω από την επιτυχία, είπε, κρυβόταν η ανθρωπιά του. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Βοηθούσε πάντοτε διακριτικά, αυθόρμητα, χωρίς πολλά λόγια. Για εκείνον η προσφορά στον συνάνθρωπο και την πατρίδα ήταν καθήκον ψυχής. “Ο πατέρας μου”, είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Οil, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, “πίστευε στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Δεν υποσχόταν ποτέ, όσα δεν μπορούσε να τηρήσει. Έμεινε σταθερός στις αρχές και στις αξίες του, πιστός στους ανθρώπους του, δίκαιος στις αποφάσεις του. Μας δίδαξε πως η αληθινή επιτυχία δεν μετριέται με πλούτη αλλά με το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία και χτίζεται με πράξεις και συνέπεια”.

Και γνωρίζουμε όλοι και όσα φάνηκαν από την ανιδιοτελή προσφορά του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για την ‘Ελπίδα’, για το νοσοκομείο Παίδων, αλλά χθες στην εκδήλωση ακούστηκαν και πάρα πολλά άλλα που δεν γνωρίζαμε και συνδιαμορφώνουν την εικόνα αυτού του μεγάλου Έλληνα, αυτού του μεγάλου ανθρώπου, αυτού του σημαντικού επιχειρηματία, αυτού του πατριώτη. Και πρέπει η πατρίδα να τιμά αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε πολλούς. Μιλάμε για έναν πραγματικό ευεργέτη».

