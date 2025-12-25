Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους» - Real.gr

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ιστοσελίδα της για τη χρήση των βεγγαλικών.

«Τα πυροτεχνήματα δεν είναι διασκεδαστικά για όλους», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, σε μήνυμά της προς όσους χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα σε γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

«Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα», αναφέρει συνοδεύοντας τη σχετική ανάρτηση με ένα σκίτσο, που δείχνει ένα σκυλί και ένα παιδί να κοιτούν από το παράθυρο τα πυροτεχνήματα, χωρίς όμως να θαυμάζουν το θέαμα. Το παιδί ρωτάει «σταμάτησε;» και το σκυλί φαίνεται να συμπληρώνει «η καρδιά μου;».

«Προστατέψτε τα άτομα που το έχουν ανάγκη, κρατώντας τα σε ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, και θυμίζει ότι «τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια. Προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση από ενήλικες και πάντα μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής».

🎆Τα πυροτεχνήματα δεν είναι διασκεδαστικά για όλους.

🧨Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.🐶

👶Προστατέψτε τα άτομα που το έχουν ανάγκη, κρατώντας… pic.twitter.com/WZ4i2b1mTn — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 25, 2025

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι:

Τα πυροτεχνήματα, περιλαμβανομένων των σωστικών μέσων (φωτοβολίδες καπνογόνα), είναι πολύ επικίνδυνα είδη, διότι περιέχουν εκρηκτική ύλη και δεν είναι παιχνίδια.

Προορίζονται:

συγκεκριμένα είδη για ψυχαγωγία (π.χ. βεγγαλικά) και

αλλά μόνο για ειδικούς σκοπούς όπως είναι τα σωστικά μέσα (φωτοβολίδες, καπνογόνα), τα όποια επιτρέπεται να καούν ΜΟΝΟ εφόσον κάποιος θέλει να δώσει σήμα κινδύνου εντός της θάλασσας ή στο δάσος – βουνό.

Ποιος επιτρέπεται να τα κατέχει και με ποιες προϋποθέσεις:

όλα τα πυροτεχνήματα περιλαμβανομένων των φωτοβολίδων και παρόμοιων σωστικών, κατέχονται από ενήλικες και ΜΟΝΟ με Άδεια Αγοράς της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

οι έμποροι υποχρεούνται να τα διαθέτουν στον κοινό ΜΟΝΟ εφόσον τους προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφο της Άδειας Αγοράς της Αστυνομικής Αρχής,

απαγορεύονται ρητά οι κροτίδες

Η παράνομη χρήση τους, που έχει παρατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών, εγκαυμάτων, ακρωτηριασμών, αλλά και φθοράς-καταστροφής περιουσιών.

Οι ποινές για τους παραβάτες είναι πολύ αυστηρές.

Από την Ελληνική Αστυνομία καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι με στόχο την πρόληψη αλλά και την καταστολή του αδικήματος αυτού.