Το ΣτΕ επέβαλε πρόστιμα από 5.000 έως 12.000 ευρώ σε τέσσερα υπουργεία που δεν συμμορφώθηκαν σε αποφάσεις του - Real.gr

Κατηγορούνται για την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη μη συμμόρφωση με σειρά ακυρωτικών αποφάσεων που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

της Άννας Κανδύλη

Σε νέο γύρο χρηματικών κυρώσεων σε βάρος του Δημοσίου προχώρησε το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιβάλλοντας πρόστιμα σε τέσσερα υπουργεία (Παιδείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , και Ανάπτυξης) για την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη μη συμμόρφωση με σειρά ακυρωτικών αποφάσεων που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

Παρά το γεγονός ότι το ΣτΕ έχει επανειλημμένα ακυρώσει την παράλειψη έκδοσης του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος ως αντισυνταγματική, η Διοίκηση δεν έχει προχωρήσει ούτε σήμερα, 13 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση (4917/2012), στην υλοποίηση της υποχρέωσής της.

Κυρώσεις έως 12.000 ευρώ ανά αιτούντα

Με την απόφαση 20/2025, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης επέβαλε πρόστιμο 12.000 ευρώ ανά αιτούντα, για την ίδια υπόθεση που έχει οδηγήσει ήδη σε τρεις προηγούμενες χρηματικές κυρώσεις (2018, 2021, 2023). Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική κύρωση για τη μη συμμόρφωση με την απόφαση του 2012.

Παράλληλα, με τις αποφάσεις 23, 24 και 25/2025, επιβλήθηκαν πρόστιμα 5.000 ευρώ ανά αιτούντα για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις ακυρωτικές αποφάσεις 2407–9/2022, ενώ προηγούμενες κυρώσεις είχαν επίσης επιβληθεί για την αντίστοιχη υπόθεση το 2019 και το 2021.

Με την απόφαση 26/2025, επιβλήθηκε ακόμα μία χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ ανά αιτούντα, αυτή τη φορά για τη μη συμμόρφωση με την απόφαση 2073/2022.

Σημειώνεται ότι συνολικά οι αιτούντες είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στους 100.

Η καθυστέρηση της Διοίκησης έχει οδηγήσει σε νέο κύμα προσφυγών. Οι αποφάσεις 903 και 904/2025 του ΣτΕ ακυρώνουν εκ νέου την παράλειψη έκδοσης του αναγκαίου προεδρικού διατάγματος, ενώ ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης για επιβολή νέων κυρώσεων. Επιπλέον, εκκρεμούν αρκετές ακόμη αιτήσεις ακυρώσεως με το ίδιο αντικείμενο.

Το πρόβλημα πλέον έχει λάβει και ευρωπαϊκή διάσταση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας (23.10.2025) για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, κρίνοντας ότι η ελληνική Διοίκηση δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις της εθνικής Δικαιοσύνης. Εκκρεμούν δε και άλλες προσφυγές με ανάλογο αντικείμενο.