Το συγκινητικό «αντίο» του Νίκου Χατζηνικολάου στον Γιώργο Παπαδάκη - Real.gr

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Νίκος Χατζηνικολάου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.

«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια. Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», γράφει ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ανάρτησή του.