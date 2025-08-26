Το «τελευταίο αντίο» στην Αλεξάνδρα Nικολαΐδου - Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης - Real.gr

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν στο Κοιμητήριο Χολαργού την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Το «τελευταίο αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είπαν συγγενείς και φίλοι της στο κοιμητήριο Χολαργού.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 23 Αυγούστου μόλις στα 41 της μόλις χρόνια, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.