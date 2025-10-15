Το «τελευταίο αντίο» στην Άννα Κυριακού: «Τα έκανε όλα στη ζωή», λέει ο γιος της - Real.gr

Το πρωί της Τετάρτης φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες αποχαιρέτησαν την Άννα Κυριακού, μια σπουδαία γυναίκα του θεάτρου και της τηλεόρασης, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με τον γιο της να μιλάει για την πολυαγαπημένη του μητέρα.

«Είμαι πολύ συγκινημένος, μια ολόκληρη ζωή γεμάτη. Ευτυχισμένη έφυγε, είχε τον γιο της και τον εγγονό της στο πλευρό της. Ήταν ευτυχισμένη που ολοκλήρωσε τη βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή. Αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο και αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις του. Είχε μια ιστορία πίσω της 70 χρόνων, ήταν πρωταγωνίστρια παντού, έπαιξε τα πάντα. Ήθελε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι, να έχουμε αγάπη.

Είχε πολύ χαρά για τη βιβλιογραφία της. Την πρώτη νύχτα που την πήρε στα χέρια της δεν κοιμήθηκε από τη χαρά της. Θα μου λείψει, αλλά και δεν θα μου λείψει, γιατί θα έχω πάντα την εικόνα της μπροστά μου», ανέφερε συγκινημένος ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης.

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Νάντια Μουρούζη και πολλοί άλλοι ηθοποιοί ήταν στην εξόδιο ακολουθία.

