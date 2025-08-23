Το «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Real.gr

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τελείται, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Το τελευταίο “αντίο” λέει η οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες του, ο πρωθυπουργός, μέλη της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκπροσώποι της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια την Πέμπτη 21 Αυγούστου από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Συλλυπητήρια για την απώλεια του εξέφρασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με επιστολές και ανακοινώσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγο του και δύο παιδιά.