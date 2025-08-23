Το «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Μητσοτάκης: «Ψηλέ θα μας λείψεις» - Real.gr

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα, πολλών υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκλεγμένων της αυτοδιοίκησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, στον μητροπολιτικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

«Ψηλέ θα μας λείψεις», με αυτές τις τέσσερις λέξεις ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο στον επικήδειο που εκφώνησε.

«Συντετριμμένος αποχαιρετώ σήμερα εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλης της παράταξής μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Για το πολιτικό του έργο θα μιλήσουν πολλοί. Η συμμετοχή τόσων συμπολιτών του σήμερα στην εξόδιο ακολουθία είναι η καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν εδώ πέρα, στον τόπο του, στην Ημαθία, την ιδιαίτερη πατρίδα του την Αλεξάνδρεια, του πόσο πολλά προσέφερε, του πόσες και πόσοι τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους», τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Εγώ θα πω ότι θα τον θυμάμαι πάντα, όχι απλά ως άξιο στέλεχος, ως έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το κόμμα και την κυβέρνηση από νευρολογικές θέσεις, υφυπουργός Οικονομικών για μία τετραετία. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής μείωσης φόρων και έχει και αυτός το δικό του μερίδιο στις επιτυχίες εκείνης της εποχής.

Πρώτα και πάνω από όλα, όμως νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι’ αυτήν την όμορφη, θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε. Και όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μία κουβέντα: Έφυγε το καλύτερο παιδί. Ετσι νομίζω θα τον θυμόμαστε όλοι, ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του, για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόσο μεγάλη ενέργεια, τόσο μεγάλη θετικότητα, ως βουλευτής, ως υφυπουργός, ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω αγαπητέ μας Αποστόλη.

Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, στην οικογένειά σου να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του. Και θα σε αποχαιρετήσω μόνο με τέσσερις λέξεις: Ψηλέ θα μας λείψεις».

Επικήδειους εκφώνησαν, επίσης, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης και εκπρόσωπος του μητροπολίτη Παντελεήμονα.

Την ώρα που το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο εξήλθε απο την εκκλησία ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με χειροκρότημα.

Παρόντες ήταν οι υπουργοί Α. Σκέρτσος, Ν Δένδιας, Κ. Τσιάρας, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί Π. Μαρινάκης (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), Στ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας, Κ. Καραγκούνης, Λ. Τσαβδαρίδης, Χρ. Δερμεντζόπουλος, Ν. Παπαϊωάννου, οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Ντ. Μπακογιάννη, Μ. Βορίδης, Χρ. Σταικούρας, Ι. Οικονόμου, Στ. Πέτσας, θ. Καράογλου, Στ. Κωνσταντινίδης, ο Γραμματέας της Π. Ε. της Ν.Δ. Κ. Σκρέκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.