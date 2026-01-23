Το «τελευταίο αντίο» στον λιμενικό που πνίγηκε στο παράλιο Άστρος - Κικίλιας: Ζήτησα να αναλάβει η Πολιτεία τη φροντίδα του παιδιού του - Real.gr

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια, συγγενείς , συνάδελφοι, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρετούν τον 53χρονο λιμενικό που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι Παράλιο Άτρος Κυνουρίας

Τη βαθιά οδύνη του εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως ήδη έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», πρόσθεσε.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ευγνώμων για την προσφορά του 53χρονου στην οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος και διαβεβαίωσε πως η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του.

Στην εξόδιο ακολουθία βρίσκονται, ο Μητροπολίτης Μαντινείας κ Κυνουρίας κ. Επιφάνιoς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κ ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης.