Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας - Real.gr

Με γνώμονα την ανάδειξη της συμβολής της ιστορικής ναυαρχίδας του Πολεμικού Ναυτικού «Γ. Αβέρωφ» που σφράγισε με τη δράση της τη νεώτερη ιστορία του τόπου, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε πρόσκληση προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υποβολή πρότασης δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».

Η πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα «Πολιτισμός και Βιώσιμος Τουρισμός» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 και αποσκοπεί στη βιώσιμη αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μέσω καινοτόμων τεχνολογικών και ψηφιακών παρεμβάσεων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Η υλοποίηση της δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση, θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ», της ιστορικής ναυαρχίδας του Πολεμικού Ναυτικού, που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της ανεξαρτησίας, της ναυτικής ισχύος και των αγώνων του Έθνους μας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σχετικά με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου: «Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» επί τέσσερις δεκαετίες συνεισέφερε τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Είναι συνδεδεμένο με εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας μας. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στις επιχειρήσεις Απελευθέρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με κυβερνήτη τον Σοφοκλή Δούσμανη.

Η ανάδειξη της ιστορίας του Θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, θα προσφέρει τη δυνατότητα ιδίως στις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες να γνωρίσουν τις στιγμές δόξας που προσέφερε στην Πατρίδα η ιστορική ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συλλογική εθνική μνήμη αποτελεί κύριο ταυτοτικό στοιχείο του νέου Ελληνισμού. Η ανάδειξή της αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως στέρεο θεμέλιο της Εθνικής Ύπαρξης».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε: «Με τη σημερινή μας απόφαση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της ναυτοσύνης του Έθνους μας, της πίστης, της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Στόχος μας είναι να το αναδείξουμε όπως του αξίζει: με τεχνολογικά προηγμένα μέσα, με σεβασμό στην ιστορική του αξία, και με καινοτόμες προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σταθερά στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη, στη σύνδεση της ιστορίας με την τεχνολογία, και στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν, συγκινούν και διαπαιδαγωγούν. Το ψηφιακό Μουσείο του «Αβέρωφ» θα αποτελεί, όχι μόνο ένα κόσμημα πολιτισμού, αλλά κι ένα εργαλείο γνώσης, που θα φέρει την ελληνική ναυτική ιστορία πιο κοντά στη νέα γενιά και στο ευρύ κοινό εντός και εκτός συνόρων».

Σημειώνεται ότι μέσω της πρόσκλησης επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του Μουσείου με τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, τη διαμόρφωση σύγχρονων διαδραστικών εκθεμάτων και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής του περιεχομένου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται:

– Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (μουσειολογική, μουσειογραφική, εφαρμογών).

– Η συστηματική ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού του Μουσείου (αρχειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό κ.ά.).

– Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου.

– Η δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών παραγωγών.

– Η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων ασφαλείας.

– Η ανάπτυξη σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα φιλοξενεί το ψηφιακό μουσείο και θα παρέχει διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και γενικό κοινό.

Με τον τρόπο αυτό, το Μουσείο Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» αναβαθμίζεται ουσιαστικά, αποκτώντας μια νέα δυναμική και προσελκύοντας ευρύτερο κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση και την προσβασιμότητα.