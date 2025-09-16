Βίντεο-σοκ: Οι τελευταίες στιγμές του ορειβάτη στη Δράμα πριν την επίθεση από αρκούδα - Real.gr

Ο ίδιος ο ορειβάτης κατέγραψε τα τελευταία 49 δευτερόλεπτα πριν πέσει στη χαράδρα βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Ο 61χρονος ορειβάτης, Χρήστος Σταυριανίδης, που έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε χαράδρα ύστερα από επίθεση αρκούδας, κατέγραψε με το κινητό του τα σαράντα εννέα συγκλονιστικά δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατό του. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που εντόπισε στη διαδρομή που έκανε με φίλο του στο δάσος, στο Φρακτό Δράμας, μια αρκούδα έως τη στιγμή που το ζώο τον πλησίασε και εκείνος έπεσε σε χαράδρα, χάνοντας τη ζωή του.

Στο βίντεο απεικονίζεται η εμφάνιση του άγριου ζώου ενώ ακούγεται ένας εκ των δύο ανδρών να προτρέπει να ρίξουν σπρέι.

Ο 61χρονος Χρήστος Σταυριανίδης ακούγεται να λέει:. «Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου», ενώ το ζώο κινείται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα. «Που είσαι ρε; Εδώ κοντά μου έλα. Κοντά μου έλα λέω. Κοντά μου», αναφέρει ο Χρήστος στη συνέχεια του βίντεο ενώ η αρκούδα μετακινείται – πιθανότατα πλησιάζει τους δύο άνδρες.

Ο σκύλος που ήταν με τους δύο ορειβάτες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη». Ακολουθεί ήχος που παραπέμπει σε σπρέι ενώ ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», επαναλαμβάνει.

Τα πλάνα που ακολουθούν απεικονίζουν την πτώση του 61χρονου στη χαράδρα…