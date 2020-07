Το ΑΠΘ συμμετέχει σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα κατά του ντόπινγκ στον αγωνιστικό και αναψυχικό αθλητισμό

Λύσεις στο πρόβλημα χρήσης αναβολικών ουσιών στον χώρο του αναψυχικού και του αγωνιστικού αθλητισμού έρχεται να προσφέρει το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα IMPACT (Developing Communities of Practice to Maximize the Usability and Impact of Clean Sport Education in Europe), στο οποίο συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.