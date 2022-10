Το επικό τρολάρισμα του Ηλία Μόσιαλου για τον... καλύτερο πρωθυπουργό της Βρετανίας

Ο καθηγητής έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφοντας με χιούμορ πως ο καλύτερος πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ο... Χιου Γραντ!

«The best prime minister we never had #loveactually» ήταν το σχόλιο του Ηλία Μόσιαλου εμπνευσμένο από την ταινία «Love Actually» κατά την οποία ο Χιου Γκραντ υποδυόταν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.