Το Φεστιβάλ Ολυμπίας απλώνει τα φτερά του

H πιο μεγάλη και κεφάτη νεανική κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου, συμπληρώνει 26 χρόνια ζωής.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια θα παρουσιάσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου. Με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, ταινίες από όλο τον κόσμο θα προβληθούν, επίσης, στα Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω και το Βαρθολομιό, αλλά και στην Πάτρα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, τη Ζάκυνθο και αλλού, με ελεύθερη εισοδο.

Η σημαντική νεανική γιορτή του σινεμά αποτελείται από 3+1 πυλώνες: το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, την 23η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Ζizanio, το School Cinema-δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης και τις δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης.

Προσεκτικά επιλεγμένες από τον ακούραστο, αεικίνητο καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Δημήτρη Σπύρου, οι ταινίες του προγράμματος καταπιάνονται με όλα όσα απασχολούν τα παιδιά και τους νέους στο σύγχρονο κόσμο: φιλία, οικογένεια, έρωτας, σχέσεις, σχολείο, social media, αλλά και πόλεμος, απώλεια, πανδημία και κακοποίηση. Άλλες υμνούν την χαρά της ζωής και άλλες τολμούν να δείξουν τα δεινά των καιρών μας, χωρίς να «μακιγιάρουν» την πραγματικότητα για τα παιδιά.

Μίνι όπερα

Στην τελετή έναρξης θα προβληθεί η ταινία “Perlimps” του Αλέ Αμπρέου («Το αγόρι κι ο κόσμος») που έκανε πρεμιέρα στο Annecy. Επιπλέον, θα δούμε για πρώτη φορά και την ταινία που προέκυψε από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Ολυμπίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Λυρικοί Μικρομηκάδες». Στο πρόγραμμα αυτό, μια ομάδα παιδιών από τον Πύργο δούλεψε με τις εκπαιδεύτριες της ΕΛΣ Δήμητρα Τρυπάνη και Ηρώ Μπέζου και δημιούργησαν μια υβριδική μίνι όπερα, την οποία ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) μετασχημάτισε σε ταινία μικρού μήκους.

Στην τελετή λήξης θα προβληθεί η ταινία “Videodance”, αποτέλεσμα του συμπεριληπτικού εργαστηρίου κίνησης και μουσικής «Κινούμενο σώμα που ηχεί και συνδέει» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με τη συμμετοχή εφήβων με και χωρίς οπτικές και ακουστικές αναπηρίες. Υπεύθυνες του εργαστηρίου ήταν η χορογράφος και καθηγήτρια χορού Γιώτα Πεκλάρη και η χορογράφος και κινηματογραφίστρια Χρυσάνθη Μπαδέκα. Στα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ Ολυμπίας θα προβληθούν 73 επαγγελματικές ταινίες από 40 χώρες, σε 4 τμήματα: Ταινίες Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, Ταινίες Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, Ταινίες Animation Μικρού Μήκους, “KIDS & DOCS”.

Ξεχωρίζουν

Αφιερώματα, συζητήσεις και εργαστήρια πλαισιώνουν τις προβολές του φεστιβάλ. Μερικές από τις καλύτερες ταινίες:

“Νezouh, ο ξεριζωμός” (Συρία): O πόλεμος μαίνεται στη Δαμασκό και οι πάντες έχουν φύγει. Ένας πύραυλος ανοίγει μια τεράστια τρύπα στο σπίτι της 14χρονης Ζέινα, εκθέτοντάς την οικογένεια στον έξω κόσμο. Όμως ο μπαμπάς της αρνείται να αφήσει το σπίτι του (βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Βενετίας).

“Παγοπώληδες” (Πορτογαλία), animation: Καθημερινά, ένας πατέρας και ο γιος του πηδάνε με αλεξίπτωτο από το ιλιγγιώδες ύψος του παγωμένου τους σπιτιού, που βρίσκεται κρεμασμένο σε απόκρημνη πλαγιά, για να προσγειωθούν μακριά στο χωριό, όπου πουλάνε τον πάγο που παράγουν κάθε μέρα. Είναι η πρώτη ταινία από την Πορτογαλία που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

“Μάγμα” (Ολλανδία), μικρού μήκους: Ο πατέρας της 9χρονης Έσρα έμεινε πρόσφατα ανάπηρος και δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Στο καινούργιο της σχολείο, το κορίτσι λέει ένα ψέμα που όμως θα βγει εκτός ελέγχου. Ο πόνος, ο θυμός και η ντροπή βράζουν μέσα της.

“We have a dream” (Γαλλία): Η Μοντ (Γαλλία), ο Τσαρλς (Κένυα), η Νιρμάλα και η Κέντο (Νεπάλ), ο Σαβιέρ (Ρουάντα) και ο Αντόνιο (Βραζιλία) θα αποδείξουν ότι η αγάπη, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, το χιούμορ και το θάρρος μπορούν να φέρουν τον κόσμο ανάποδα και ότι η μοίρα μερικές φορές είναι γεμάτη εκπλήξεις. Μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του κινηματογράφου με πρωταγωνιστές ΑμεΑ. Την υπογράφει ο διάσημος Γάλλος ντοκιμαντερίστας Πασκάλ Πλισόν του οποίου το ντοκιμαντέρ “Στο δρόμο για το σχολείο” (2013) σημείωσε τεράστια διεθνή επιτυχία και αποτελεί σημείο αναφοράς για ταινίες που αναφέρονται στην εκπαίδευση.

H (καθολικά προσβάσιμη) προβολή της ταινίας στην εναρκτήρια εκδήλωση στην Αμαλιάδα θα συμπέσει με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12).

Φέτος, στα 3 από τα 4 διαγωνιστικά προγράμματα συμπεριλαμβάνονται 8 ελληνικές ταινίες, ο μεγαλύτερος αριθμός από την ίδρυση του Φεστιβάλ. Ανάμεσά τους το βραβευμένο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Άγγελου Ράλλη “Mighty Afrin: in the time of floods”, μία συμπαραγωγή Eλλάδας-Γαλλίας- Γερμανίας, που ασχολείται με τους κλιματικούς πρόσφυγες.

Στο διαγωνιστικό τμήμα μικρού μήκους μυθοπλασίας συμμετέχουν οι ελληνικές ταινίες: “Θερμοκήπιο” (Γ.Γεωργακόπουλος), “Τέλη Αυγούστου” (Α.Κατσά) και “Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει” (Α.Τζιώλας).

Περισσότερες πληροροφορίες για τα διαγωνιστικά τμήματα: https://olympiafestival.gr/diagonistika-programmata-2023/

Camera Zizanio

Παιδιά και έφηβοι γέννησαν και φέτος ιδέες, σενάρια, έπιασαν κάμερες, τάμπλετ ή κινητά και δημιούργησαν ταινίες παρουσιάζοντας τον κόσμο μέσα από τη δική τους ματιά. Στα τρία διαγωνιστικά τμήματα της Camera Zizanio θα παρουσιαστούν 208 ταινίες από 55 χώρες.

Στις προβολές της Camera Zizanio παρουσιάζονται δημιουργίες μικρού μήκους παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών.

Οι ταινίες διακρίνονται σε τρία διαγωνιστικά τμήματα. Μη χάσετε τα: “American Dream”, ένα συγκλονιστικό animation που αφορά τους πυροβολισμούς στα αμερικανικά σχολεία. “Η ομιλία της Τσάι Σουρούι”, για την κλιματική αλλαγή. Και “Reclaiming the Colour: Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων”, ένα animation από παιδιά ενός πορτογαλικού δημοτικού σχολείου.