Το GAMEATHLON είναι έτοιμο για απογείωση...

27, 28 και 29 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακών διαστάσεων στάδιο του Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο.

Το GAMEATHLON powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι έτοιμο για απογείωση και η προπώληση των εισιτηρίων στο more.com έχει ήδη ξεκινήσει!

Οπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου "σας περιμένουμε όλους στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακών διαστάσεων στάδιο του Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, για να γιορτάσουμε με ένα τριήμερο mega event τα 10 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του gaming θεσμού της χώρας.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι ο μεγάλος υποστηρικτής του GAMEATHLON και σχεδιάζει την πιο ultimate PS5® εμπειρία σε συνεργασία με το PlayStation® με πολλές εκπλήξεις και πολλούς τίτλους.

Η Samsung Electronics Hellas ως Technology Partner με τις νέες, premium, με εξελιγμένους ΑΙ επεξεργαστές, Neo QLED και OLED gaming τηλεοράσεις, την κορυφαία σειρά της εταιρείας, Galaxy S23 και τη 5η γενιά αναδιπλούμενων smartphones, Galaxy Z Fold5 και Flip5, το εξωπραγματικό Odyssey Ark και Odyssey OLED G9 monitor, εξασφαλίζουν την απόλυτη gaming εμπειρία! To φαντασμαγορικό 360o stage που φιλοξενεί τα πιο hot show και καλεσμένους του GAMEATHLON ντύνεται από τον ήχο της JBL ως Sound Partner και τα περιφερειακά της XTRFY.

Ελάτε να δοκιμάσετε το Super Mario Bros. Wonder και να κερδίσετε δώρα στο περίπτερο της Nintendo, να απολαύσετε ατελείωτο χορό με το Just Dance 2024, να εξερευνήσετε την Βαγδάτη στο Assassins Creed: Mirage, να οδηγήσετε ξέφρενα στο The Crew MotorFest στο περίπτερο της Ubisoft, και να ρίξετε τρίποντα στο ΝΒΑ 2Κ24 στο περίπτερο της 2Κ Sports - όλα από την CD Media SE, επίσημο διανομέα των στούντιο.

Ο πυρήνας της εκδήλωσης είναι όπως πάντα τα περιβόητα πανελλήνια τουρνουά, που δίνουν την ευκαιρία στους πιο σκληροπυρηνικούς gamers να διαγωνιστούν σε πάνω από 50 διαγωνισμούς για να διεκδικήσουν πέρα από τον τίτλο, μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Και ενώ η κεντρική αρένα του γηπέδου θα κατακλυστεί με πάνω από 400 σταθμούς από PC και κονσόλες μέχρι Arcade, Retro και VR, στην Αρένα 2 θα βρείτε τα αγαπημένα σας card games, καθώς και ένα stage αφιερωμένο στα eSports και τα ομαδικά τουρνουά. Στον ίδιο χώρο θα συναντήσετε νέους Game Developers με τις δικές τους πρωτότυπες δημιουργίες παρουσιάζοντας μια διαφορετική οπτική του gaming με ρίζες στην Ελλάδα.

Η Lenovo είναι παρούσα στην high tech εμπειρία του 3ημέρου με το πρώτο AI-Tuned Gaming laptop στον κόσμο με σύστημα υδρόψυξης το Legion 9i , αλλά και με το Gaming Handheld Device το νέο Legion GO. Μαζί μας θα είναι και το Red Bull που έρχεται στο GAMEATHLON με πολύ δυνατά activations για να σου δώσει φτεράαα! Θα έχεις την ευκαιρία να τρέξεις το δικό σου αγώνα στους προσομοιωτές αλλά και να τεστάρεις τα αντανακλαστικά σου σε challenges ακριβώς όπως κάνουν οι πιλότοι της F1.

Έλα να ζήσεις και εσύ από κοντά μια από τις πιο μοναδικές εμπειρίες του GAMEATHLON στον χώρο του LAN PARTY sponsored by ARUBA. Φόρτωσε την κονσόλα ή το PC σου και έλα να μείνεις κυριολεκτικά 48 ώρες μέσα στην κεντρική αρένα, με 1 Gbps Ethernet και πρώτη “σειρά” σε όλα τα happenings του stage.

Και φυσικά δεν θα λείπει, ο καθιερωμένος πλέον θεσμός του uTour, η μεγαλύτερη βεληνεκούς συνάντηση από influencers, YouTubers, streamers, Tik-Tokers και πολλούς ακόμη γνωστούς καλλιτέχνες, τόσο στον φυσικό όσο στον κυβερνοχώρο για ένα αξέχαστο Meet n Greet μαζί σας!

Σε αυτό το τριήμερο mega event την Κυριακή όλοι θα πατήσουν Pause και θα απολαύσουν τον No1 Cosplay διαγωνισμό στην Ελλάδα με την πιο δυναμική παρέλαση από Cosplayers στην κεντρική σκηνή του γηπέδου.

Ανάμεσα σε όλους τους εκθέτες θα ανακαλύψετε εταιρείες τεχνολογίας και gaming, καταστήματα, επιτραπέζια, communities και το τεράστιο Artist Alley στο οποίο θα συναντήσεις καλλιτέχνες, σκιτσογράφους και τατουατζίδες (ναι, μπορείς να κάνεις και τατουάζ στο GAMEATHLON!).

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα ανυπομονούμε να βρεθούμε για μια ακόμη φορά όλοι μαζί σε μια τεχνολογική υπερπαραγωγή που έχει όλα όσα έχουμε αγαπήσει και ακόμη περισσότερα!"

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 27 17:00-22:00,

Σάββατο: 28 & Κυριακή 29 Φεβρουαρίου, 10.00-22.00

Τοποθεσία : Tae Kwon Do Olympic Arena

Εισιτήρια : https://www.more.com/happenings/festival/gameathlon-fall-23/

Site: https://gameathlon.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/gameathloneu/

Instagram: https://www.instagram.com/gameathlon/?hl=el