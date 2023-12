To Kορίτσι με τα σπίρτα

Μεταφορά του κλασικού παραμυθιού στη σύγχρονη εποχή σε μια multimedia παράσταση για ενήλικες (η παράσταση είναι κατάλληλη και για εφήβους). Σκηνοθεσία Violet Louise. Θησείον, ένα θέατρο για τις Τέχνες. Από 15 Δεκεμβρίου και για 15 μόνο παραστάσεις. Link ηλεκτρονικής προπώλησης στη more.com https:// www . more . com / theater / to - koritsi - me - ta - spirta /