Το ρεπορτάζ του Reuters για το μετρό του Πειραιά - Βίντεο

Ακόμα αναφέρει το Reuters: Η μίνι έκθεση αντικειμένων, η οποία περιλαμβάνει επίσης αυθεντικά μέρη και αντίγραφα ενός αρχαίου συστήματος άρδευσης πηγαδιών και στέρνων, είναι ενσωματωμένη στη δομή του τερματικού σταθμού στον Πειραιά, που εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα.

Η Αττικό Μετρό συνεργάστηκε στενά με τους αρχαιολόγους για τη δημιουργία του και η έκθεση είναι ένα μονο αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα χιλιάδες ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την κατασκευής της γραμμής.

At a Greek subway station, crowds study display panels and look down though glass beneath their feet at a mosaic floor from a 4th century BC house surrounded by ceramics and other domestic objects https://t.co/0KjeE2sidZpic.twitter.com/QKBWscCBHA