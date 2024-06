Το “The Love Van”, με την υποστήριξη των πρατηρίων Shell, ταξίδεψε σε σχολεία της χώρας

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee συνεχίζει το ταξίδι της προσφοράς με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας “The Love Van goes to school”. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2024, κάνει ένα μικρό διάλειμμα για το καλοκαίρι και συνεχίζει δυναμικά από Σεπτέμβριο.