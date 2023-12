Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» στις 10 και 11 Δεκεμβρίου

Με το φως της αγάπης στις καρδιές όλων, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ -Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» πραγματοποιεί και φέτος το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar, την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, για τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Όπως κάθε χρόνο, στο Bazaar θα υπάρχει το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2024, που είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά και ιδιαίτερα γούρια στην ιστορία του Συλλόγου. Πρόκειται για μια αναπαράσταση του Πολικού Αστέρα (“Northern Star”) ο οποίος συμβολίζει για την ΕΛΠΙΔΑ την παντοτινή πυξίδα αγάπης. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ιδρύτριας του Σωματείου, Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η οποία θα είναι για πάντα το φωτεινό αστέρι που θα καθοδηγεί την ΕΛΠΙΔΑ στο δρόμο της αγάπης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την Αντιπρόεδρο του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Με έμπνευση από το φωτεινό αστέρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ», η ομάδα της «ΕΛΠΙΔΑΣ», του «ELPIDA Youth» και του e-shop του Συλλόγου έχουν ετοιμάσει μοναδικές δημιουργίες και πρωτότυπα δώρα, που θα βρείτε στο bazaar. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Σωματείου.

Παράλληλα, στο bazaar θα υπάρχουν υπέροχα δώρα από τις 31 μεγάλες εταιρείες που θα συμμετάσχουν και οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου. Συγκεκριμένα στο Βazaar μας μπορείτε να βρείτε προϊόντα των εταιρειών:

ALL ABOUT EVE, ANGELINA, APERITTA IS CLASSIC, ELENA MAKRI BOUTIQUE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, HAPPY EVER AFTER, HAPPY-NES GR, ILE DE REVE, ILEANA MAKRI, INSPIRE DECO, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, MAMACITA, MARIANNA LEMOS, MELISSA ΕΚΔΟΣΕΙΣ, NAKAS CONCEPT, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL’ S GRANOLA, RAM PERSONALIZATION PROJECT, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SERKOS, THOMAS WORKSHOP, TINY, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST, WONDER ROOM

Παρόν στο Bazaar θα είναι και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.