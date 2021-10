Τοιχογραφία με στίχους του Ανδρέα Κάλβου σε σχολείο της Αθήνας

«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας, ας έχωσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» , είναι οι στίχοι στην τοιχογραφία που δημιούργησε ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, η οποία προκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ”From the Roots to the Sky”, που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Urban Act και με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών από το χώρο της street art.