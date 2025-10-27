«Τον είδαμε πεσμένο... ήταν τελειωμένα τα πράγματα»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη - Real.gr

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με το φονικό που σημειώθηκε στη γιορτή του κάστανου στην Κίσσαμο, όπου ένας 23χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν 52χρονο.

Σύμφωνα με το zarpanews, οι παρευρισκόμενοι εκτιμούν πως δράστης και θύμα είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αφού η γιορτή είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι, ενώ φαίνεται πως το περιστατικό έγινε για ασήμαντη αφορμή. Όσο για το όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε ένα 22αρι περίστροφο, συμπέρασμα στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι αστυνομικοί από κάλυκες που βρέθηκαν ακριβώς στο σημείο του φονικού, σε μικρή απόσταση από την εξέδρα και δίπλα σε μπαρ-σταντ που σερβίρονταν ποτά.

Μιλώντας στο zarpanews.gr η κα Μίρα και ο κ. Γρηγόρης, κάτοικοι του χωριού που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών, σοκάρουν με τις περιγραφές τους:

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, απο κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις, αλλά καταλάβαμε πως ηταν τελειωμένα τα πράγματα.» αναφέρει ο κ. Γρηγόρης Κοκολάκης.

Από τη μεριά της η κ. Μίρα, τονίζει πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν:

«Δεν τον γνώριζα. Ακούσαμε που έλεγαν ότι ένας άνθρωπος ήταν ξαπλωμένος εδώ στην πλατεία, ότι τον είχαν σκοτώσει και λέω να πάω να δω. Μπορεί να ήταν μεθυσμένος, έλεγαν. Έρχομαι εδώ, ήταν άνθρωποι γύρω γύρω, η ώρα ήταν περίπου 7μισι. Εγώ τον θυμάμαι να είναι ξαπλωμένος εδώ στην πλατεία, πώς έγινε και τι έγινε δεν ξέρω. Η πλατεία ήταν γεμάτη. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Αυτός ήταν πεσμένος ανάσκελα» υπογράμμισε η κάτοικος του χωριού.

Στο μεταξύ, αργά το βράδυ εντοπίστηκε το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ο 23χρονος τον 52χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος. Ο 23χρονος με το συγκεκριμένο πιστόλι, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, κατηγορείται πως δολοφόνησε τον συγγενή του.

Νωρίτερα, ο δράστης μιλώντας στο MEGA είπε πως δεχτεί απειλές από το θύμα: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του δικηγόρου του δράστη: «Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».