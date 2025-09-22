Τον έπιασαν να τρέχει με 187 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με περισσότερους από -5.000- ελέγχους αλκοολομέτρησης σε οδικούς άξονες της Αττικής η Διεύθυνση Τροχαίας εντόπισε -95- παραβάσεις και συνέλαβε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τέσσερα άτομα κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, στην ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.