«Τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στο σχολείο»: Ο γιατρός Ρενάτο Ρομανιόλι μιλά για την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στον 15χρονο Δημήτρη - Real.gr

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Ο Δημήτρης αναρρώνει πολύ γρήγορα. Μέσα στον Αύγουστο θα έχει αναρρώσει πλήρως και από τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει κανονικά στο σχολείο του. Τα καταφέραμε! Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι», λέει εμφανώς συγκινημένος στη Realnews ο Δρ. Ρενάτο Ρομανιόλι, ο άνθρωπος που ηγήθηκε της μεταμόσχευσης ήπατος στο 15χρονο Ελληνόπουλο και κατάφερε να το σώσει.

Ο 15χρονος αρρώστησε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα Ιωάννινα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Λόγω μιας σπάνιας πάθησης που ονομάζεται ανιδρωσία (το σώμα του δεν μπορεί να ιδρώσει) παραλίγο να πεθάνει από θερμοπληξία. Πολύ γρήγορα στην Ελλάδα, με τον συντονισμό του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, οργανώθηκε η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων στο νοσοκομείο Molinette του Τορίνο, όπου και έγινε το θαύμα που όλοι περίμεναν.

Σήμερα, η ηπατική του λειτουργία έχει ομαλοποιηθεί και η νευρολογική του κατάσταση βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. «Εδώ και ημέρες είναι ξύπνιος και αναπνέει αυτόνομα, ενώ αλληλεπιδρά με τους γονείς του, οι οποίοι έζησαν μια τεράστια περιπέτεια. Είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του», λέει ο Δρ. Ρομανιόλι, διευθυντής του Τμήματος Γενικής και Ειδικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων στη Città della Salute e della Scienza και του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Ηπατος.

«Θαύμα»

Ολα αυτά, όπως τονίζει, «θα ήταν αδύνατα χωρίς τη δωρεά οργάνων και το “θαύμα” της μεταμόσχευσης ήπατος που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1963 και σήμερα έχει γίνει μια τυπική επέμβαση. Ωστόσο, στην περίπτωση του Δημήτρη, ο οποίος είχε πέσει σε βαθύ ηπατικό κώμα, ήταν μια ειδική επέμβαση, επειδή έπρεπε να αποφύγουμε οποιαδήποτε αιμορραγία και να διατηρήσουμε την αρτηριακή του πίεση όσο το δυνατόν πιο σταθερή».

Ο 15χρονος, σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, αναμένεται να παραμείνει άλλη μία εβδομάδα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση που αντιμετωπίσαμε με ανίδρωση. Η εφίδρωση διαχέει την υπερβολική θερμότητα του σώματος και διατηρεί χαμηλή τη θερμοκρασία του. Ωστόσο, το σώμα του Δημήτρη δεν μπορεί να ιδρώσει. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή ή από τη σωματική άσκηση, ειδικά αν είναι εκτός σπιτιού. Είναι προφανές ότι ένα αγόρι με αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να βρίσκεται στον ήλιο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ή να ασκείται σε ζεστό περιβάλλον. Νομίζω ότι θα το θυμάται αυτό για το υπόλοιπο της ζωής του», προσθέτει ο Ιταλός γιατρός, σημειώνοντας ότι «οι Ελληνες συνάδελφοί μου έκαναν μια εξαιρετική δουλειά, αλλά η ζημιά στο ήπαρ ήταν ανεπανόρθωτη».

Από το πλευρό του Δημήτρη δεν έφυγαν ούτε στιγμή οι γονείς του, που δηλώνουν ευγνώμονες για όλους όσοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά και κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί τους ζωντανό και πάνω από όλα για τον δότη, καθώς, χωρίς το κατάλληλο μόσχευμα η περιπέτεια του 15χρονου μπορεί να μην είχε αίσιο τέλος.

Μάχη για τη ζωή

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα υγείας του 15χρονου, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στο Χαλίκι Μετσόβου, οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας κλήθηκαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Οι προσπάθειες να τον δροσίσουν με πάγο και επιθέματα νερού ήταν ανεπιτυχείς. Οι συνέπειες ήταν οξεία ηπατική ανεπάρκεια και επίμονο κώμα. Η θερμοκρασία του έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου, υπέστη σπασμούς και δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στην πλησιέστερη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο της Πάτρας.

Μέσα σε 36 ώρες εμφάνισε ταχεία και προοδευτική επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας, ακολουθούμενη από ίκτερο και επιδείνωση της ηπατικά ρυθμιζόμενης πήξης. Οι Ελληνες γιατροί επικοινώνησαν με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων στην Αθήνα, ζητώντας να ενεργοποιήσουν το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ιταλία για τη μεταμόσχευση ήπατος. Ο Δρ. Ρ. Ρομανιόλι αποδέχθηκε αμέσως το αίτημα που υπέβαλε το Ιταλικό Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και ο Δημήτρης μεταφέρθηκε εσπευσμένα εκεί με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και 24 ώρες χωρίς καμία προσφορά οργάνων, βρέθηκε συμβατό ήπαρ και σε λιγότερο από 60 ώρες μετά την άφιξή του στην Ιταλία ο 15χρονος μπήκε στο χειρουργείο. Η μεταμόσχευση διήρκεσε περίπου δέκα ώρες και η μεταμοσχευτική ομάδα έλαβε όλα τα μέτρα και τις ειδικές προφυλάξεις για να διασφαλιστεί το επιτυχές αποτέλεσμα. Αλλωστε, το Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που στεγάζεται στο νοσοκομείο Molinette του Τορίνο, διαθέτει όλη την απαραίτητη γνώση και εμπειρία.

