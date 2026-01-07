«Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός...» - Ο Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο - Real.gr

Ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε στην κάμερα του Breakfast@star για το τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού τα Χριστούγεννα του 2024.

Ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στη μηχανή που οδηγούσε ο Μιχάλης Μητρούσης και να τον εκσφενδονίσει στον αέρα.

Όπως δήλωσε ο αγαπημένος ηθοποιός: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο από το ατύχημα. Θα γίνει το δικαστήριο τον Μάρτιο και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω όμως το παράπονο, γιατί είδε μπροστά του μια μηχανή, έπεσε πάνω της και την πήρε παραμάζωμα. Αυτό είναι πολύ κακό, έπρεπε να σταματήσει. Βλέπει μπροστά του μια μηχανή, δεν είναι μύγα. Άμα δω εγώ μια μηχανή θα σταματήσω, δεν θα γκαζώσω».

«Δεν με νοιάζει τώρα η συγγνώμη του δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον συγχωρώ και τελείωσε αλλά τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός», πρόσθεσε.

O Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε ότι μετά από ένα τέτοιο περιστατικό ο φόβος παραμένει, ωστόσο στάθηκε στο πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία της συντρόφου του, που τον στήριξε σε όλη τη διαδικασία και τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Όπως είπε: «Μετά το ατύχημα πάντα υπάρχει ο φόβος αλλά, εξαιτίας της γυναίκας μου που ήταν κοντά μου, το πέρασα όλο αυτό πολύ καλά γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Σημαντικό πράγμα και αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω πολλά πράγματα. Δηλαδή στις δυσκολίες θέλεις βοήθεια, δεν θέλεις βοήθεια στα εύκολα και στα χαρούμενα».

Όπως τόνισε έπειτα από το ατύχημά του ο γνωστός ηθοποιός στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο: «Αυτή τη στιγμή δε θα μιλούσαμε. Θα ήμουν είτε νεκρός είτε ανάπηρος. Με έσωσε η Παναγία. Όταν φώναξα “βοήθα Παναγία μου”, με προστάτεψε».

Το ατύχημα του προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα περόνης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία τεσσάρων μηνών και ακόμα και σήμερα να έχει λάμα στο πόδι του. «Αν είχα μείνει πάνω στη μηχανή, θα με είχε πάρει κάτω από το αυτοκίνητο. Το ένστικτό μου με έσωσε. Έκανα το σάλτο και γλίτωσα. Είχα Άγιο. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δε θα πεθάνω», πρόσθεσε.