Σήφης Βαλυράκης: Η ώρα της αλήθειας - «Τώρα θα μιλήσουν οι αυτόπτες μάρτυρες» - Real.gr

«Ηρθε η ώρα να λάμψει η αλήθεια. Τώρα θα μιλήσουν οι αυτόπτες μάρτυρες του φονικού και τα στοιχεία που έχω συλλέξει. Εχουμε πολλά. Οι αποδείξεις δεν αμφισβητούνται. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο. Δολοφόνησαν με άγριο τρόπο τον Σήφη και ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη…».

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με αυτά τα λόγια στο στενό συγγενικό της περιβάλλον, μετά τη συγκλονιστική πρώτη κατάθεσή της πριν από λίγες ημέρες στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου, προανήγγειλε τις αποκαλύψεις στις οποίες θα προβεί στη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής της, την προσεχή Πέμπτη. Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταθέσουν τα παιδιά τους, Αλέξης και Γιάννης.

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες αλιείς της Ερέτριας, που κατηγορούνται ότι τον Ιανουάριο του 2021, αφού πρώτα ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση από το καΐκι τους με το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δολοφόνησαν με χτυπήματα από κοντάρι ψαρέματος (γάντζος) τον Σήφη Βαλυράκη που είχε βγει για ψαροντούφεκο με το μικρό φουσκωτό σκάφος του.

«Εδώ έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Οταν τον βρήκαν και του έβγαλαν την κουκούλα της στολής του, έφευγαν αίματα παντού, τον έσφαξαν! Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα, τα οποία είχαν μένος! Εμένα πέντε χρόνια με έχει παγώσει αυτή η ιστορία στο 2021. Χωρίς να έχω την πολιτεία δίπλα μου, έγινα ντετέκτιβ και μάζεψα στοιχεία…», κατέθεσε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη ως πρώτη μάρτυρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Αμήχανοι

Οσοι βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα παρατήρησαν ότι η κατάθεση της Μ. Παπαθεοδώρου αιφνιδίασε την πλευρά των κατηγορουμένων που αντέδρασαν με αμηχανία και έκπληξη, καθώς δεν ανέμεναν τη σφοδρότητα και την ανατριχιαστική περιγραφή των συμβάντων. Η εικόνα των κατηγορουμένων ερχόταν σε αντίθεση με την παρουσία τους στην προηγούμενη ακροαματική διαδικασία στις 19 Ιανουαρίου, όταν η δίκη είχε αναβληθεί. Τότε, είχαν εμφανιστεί «χαμογελαστοί, άνετοι, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν τους ακουμπά τίποτα», όπως είχαν περιγράψει οι παριστάμενοι στη δίκη.

Τα δύο αδέλφια αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία εις βάρος του Σήφη Βαλυράκη, ενώ στην κατάθεσή τους τον περασμένο Ιανουάριο είχαν αναφέρει πως «μας κατηγορούν άδικα. Δεν ήμασταν εκεί, το σκάφος μας ήταν δεμένο στο λιμάνι, έχουμε μάρτυρες, τρώγαμε φαγητό με άλλους ανθρώπους στο σπίτι μας…».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η Μ. Παπαθεοδώρου στη συνέχιση της κατάθεσής της την Πέμπτη θα κάνει αναφορά στους αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του συζύγου της, στις απειλές και στον εκφοβισμό που δέχθηκαν προκειμένου να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους, στη δηλητηρίαση του σκυλιού της οικογένειας από άγνωστους δράστες αλλά και στην ύπαρξη αποκαλυπτικών βίντεο και φωτογραφιών που αποδεικνύουν ότι την επίμαχη ημέρα οι δύο ψαράδες κινούνταν με τα οχήματά τους φεύγοντας από το λιμάνι, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς τους ότι βρίσκονταν στις οικίες τους λόγω της καραντίνας του κορωνοϊού.

Η ίδια στην κατάθεσή της μίλησε για «δύο βίαιους ανθρώπους της περιοχής που δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους», καθώς «είναι χρυσαυγίτες και ο Σήφης Βαλυράκης ήταν ένας δημοκράτης. Είναι εριστικοί άνθρωποι και έχουν χτυπήσει ανθρώπους. Το κάνουν συνέχεια σε ψαράδες, σε ψαροντουφεκάδες… Είναι άνθρωποι περίεργοι. Το μένος των χρυσαυγιτών είναι περίεργο».

Ο συνολικός κατάλογος των μαρτύρων περιλαμβάνει 63 πρόσωπα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο οικογενειακός φίλος της οικογένειας Βαλυράκη, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Από την πλευρά Βαλυράκη θα καταθέσουν αυτόπτες μάρτυρες του θανατηφόρου επεισοδίου, τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και καθηγητές Ιατροδικαστικής.

«Υπεράνω του νόμου»

«Υπάρχουν από την πλευρά των κατηγορουμένων συνολικά 25 μάρτυρες. Είτε δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα, είτε είναι ψευδομάρτυρες. Μόλις καταθέσουν τα ψεύδη τους πρόκειται να κινηθώ εναντίον τους και να τους μηνύσω. Πρόκειται για σπείρα που δρα στην περιοχή υπεράνω του νόμου, με πολλά πλοκάμια, τρομοκρατώντας και απειλώντας. Αγνωστοι έσπασαν το γραφείο μου, αλλά δεν υποκύψαμε. Πού ακούστηκε, η δίκη να γίνεται τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες μετά το φονικό, όταν μεταγενέστερες υποθέσεις, όπως αυτή της Πισπιρίγκου, έχουν ολοκληρωθεί…», αναρωτιέται στην «R» ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη, Θανάσης Παπαθεοδώρου.

Να σημειωθεί πως σοκ είχε προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ερέτριας η αποκάλυψη ότι οι δύο ψαράδες την παραμονή της περασμένης Πρωτοχρονιάς είχαν βγει στα μπαλκόνια και στις αυλές τους και πυροβολούσαν συνεχώς με τις καραμπίνες τους.

Γείτονες των δύο κατηγορουμένων είχαν πληροφορήσει τη Μ. Παπαθεοδώρου για την εφιαλτική εκείνη νύχτα, με αποτέλεσμα η σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. και οι Αρχές να κινητοποιηθούν για να ζητήσουν από τους δύο κατηγορουμένους να φέρουν τις καραμπίνες τους στο Α.Τ. Ερέτριας…

«Ηταν μία ακόμη επιβεβαίωση της συγκάλυψης και της αδιαφορίας των τοπικών Αρχών με πράξεις που ευνοούσαν πάντα τους κατηγορουμένους. Ο νόμος ορίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι οποιοσδήποτε είναι υπόδικος ή κατηγορούμενος δεν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του οπλισμό. Και όμως η Εισαγγελία αλλά και η Αστυνομία τούς επέτρεψαν να κρατούν όπλα και να θεωρούν τις κυνηγητικές τους άδειες επί τρία χρόνια…», είχε καταγγείλει ο κουνιάδος του Σήφη Βαλυράκη, Θ. Παπαθεοδώρου.