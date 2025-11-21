Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο - Real.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (21.11.25) η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο.

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά», έγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στα social media.

Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 21, 2025

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί ήλπιζαν σε ένα θαύμα να γίνει δεκτός στο ειδικό κέντρο στο Τορίνο και από εκεί και πέρα να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, tο κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ.