Quantcast
Τουρίστρια κατήγγειλε ότι το παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία της Χαλκιδικής - Real.gr
real player

Τουρίστρια κατήγγειλε ότι το παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία της Χαλκιδικής

12:51, 15/09/2025
Τουρίστρια κατήγγειλε ότι το παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία της Χαλκιδικής

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση από λύκο κατήγγειλε πως δέχθηκε το παιδί της, στην παραλία Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής, μία τουρίστρια από τη Σερβία.

Το γεγονός, όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές, συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν το 5χρονο κοριτσάκι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, με το άγριο ζώο να της επιτίθεται από πίσω.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη του παιδιού, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κ.Υ της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος. «Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

Eurobasket: H Εθνική έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» υπό τους ήχους του «Final Countdown» - Εικόνες & βίντεο

14:30 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και των συγγενών της

12:44 15/09
Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Mητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

10:55 15/09
Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά - «Άρχισα να κορνάρω, με έβρισε και με χτύπησε»

13:11 15/09
Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» στον τελικό με το πρώτο άλμα

15:36 15/09
Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

Γερουλάνος στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με την ΝΔ ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη»

14:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved