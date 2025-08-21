Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων - Real.gr

Δεν είχαν καμία νόμιμη δραστηριότητα.

Μέσα στην χλιδή ζούσαν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βίλες και πανάκριβα αυτοκίνητα ήταν στην κατοχή τους, ενώ με βάση τα όσα δηλώνονταν στα εισοδήματά τους, δεν είχαν κάποια νόμιμη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα ζούσαν σε μισθωμένες βίλες σε Ωρωπό, Συκάμινο και Νέο Βουτζά.

Επίσης στην κατοχή τους βρέθηκαν και υπερπολυτελή αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν, όπως η θωρακισμένη Mercedes και δύο Porsche που αποδεικνύουν πως είχαν την δυνατότητα να διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια.

Ακόμα βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ κατά την επιχείρηση, προσπάθησαν να απορρίψουν και ναρκωτικά στην λεκάνη της τουαλέτας. Επίσης, βρέθηκε και πιστόλι «Glock» που διέθετε και προσαρμοσμένη υποδοχή στη κάνη για σιγαστήρα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο σε άλλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια, είχαν συλληφθεί δύο αδέλφια Τούρκοι και είχαν βρεθεί πλήθος από ολοκαίνουργια πιστόλια.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος. Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι Αρχές θεωρούν ότι στην Ελλάδα δεν έχουν βρει μόνο καταφύγιο για να γλιτώσουν από τις βεντέτες με αντίπαλες οργανώσεις στη χώρα τους, αλλά ουσιαστικά έχουν στήσει βάση για τον συντονισμό και την διεύθυνση των εγκληματικών τους διεθνικών δραστηριοτήτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών και ακριβώς από αυτή την δραστηριότητα προέρχονται και τα ατελείωτα κεφάλαια που διαθέτουν για πολυτελή διαβίωση στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρήκαν οι αστυνομικοί στην κατοχή των συλληφθέντων αναγράφονται ποσά, ποσότητες ναρκωτικών σε κιλά και ονόματα πιθανά των συνεργών και των αγοραστών.

Στο μικροσκόπιο οι ιδιόχειρες σημειώσεις

Σε αυτές τις σημειώσεις τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δίνουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς θέλουν να εντοπίσουν όλους τους ποινικούς από την Τουρκία που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας ή και που δραστηριοποιούνται εδώ, στο εμπόριο των ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».