Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές - Real.gr

Η σύλληψη των 13 Τούρκων στον Έβρο και η κατάσχεση του οπλοστασίου με τα 147 πιστόλια έχει οδηγήσει σε ένα μπαράζ επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Στόχος το «ξεδόντιασμα» της τουρκικής μαφίας που έχει απλώσει για τα καλά τα πλοκάμια της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πριν λίγες ώρες το ελληνικό FBI ξετρύπωσε έναν ακόμη υπήκοο Τουρκίας, αυτή τη φορά στην Ξάνθη, ο οποίος είχε στην κατοχή του 25 πιστόλια.

Tο ελληνικό FBI έχει ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα ξετρυπώσουν όλους τους Τούρκους κακοποιούς που έχουν μεταφέρει το πεδίο δράσης τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Star, μετά την εκτέλεση των έξι Τούρκων, μελών της συμμορίας «Daltons», στην Αρτέμιδα το 2023, τα στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν επιχείρηση χαρτογράφησης ομάδων που αποτελούνται από μέλη εγκληματικών οργανώσεων τα οποία μετέφεραν τη δράση τους από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Πρόκειται για πάνω από 300 χαρτογραφήσεις σε περιοχές όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Σάμος, Ρόδος, Κως, Μυτιλήνη.

Στην Αθήνα, οι περιοχές όπου εντοπίζονται συχνότερα είναι Λούτσα, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Εξάρχεια και Κυψέλη, με προτίμηση σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ομάδες αλλάζουν διαμονή περίπου κάθε 10 μέρες για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.