Τραγική εξέλιξη στο Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος που ξυλοκόπησε γιατρό σε νοσοκομείο - Real.gr

Σοκαριστική η κατάληξη του επεισοδίου την Παρασκευή το πρωί στο Νοσοκομείο Αιγίου. Ο 43χρονος που χτύπησε με γροθιά τον ορθοπεδικό γιατρό και έφυγε για να μη συλληφθεί, εξέπνευσε Κυριακή απόγευμα εντελώς αναπάντεχα. Ο ίδιος άνδρας κατέληξε σήμερα, αφού επέστρεψε στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους.

Ο 43χρονος, εμφανώς καταβεβλημένος και με έντονους πόνους, επέστρεψε στο Νοσοκομείο Αιγίου συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Η αιτία θανάτου του άνδρα βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και εάν αυτές σχετίζονται με το αρχικό πρόβλημα που τον οδήγησε την Παρασκευή στο νοσοκομείο.

Ο ξυλοδαρμός του γιατρού

Το πρώτο επεισόδιο έγινε την Παρασκευή, όταν ο 43χρονος -που είχε στην πλάτη του καταδικαστικές αποφάσεις και είχε εκτίσει ποινή στη φυλακή- προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με την λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.