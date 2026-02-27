Τραγωδία στο Ελ. Βενιζέλος: 67χρονη έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση - Real.gr

Ένα θλιβερό συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/02) στο διεθνές αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου μια 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διαδικασία αποβίβασης από αεροσκάφος.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η γυναίκα, άτομο με αναπηρία, είχε ταξιδέψει από την Κεφαλονιά προς την Αττική. Τη στιγμή που αποβιβαζόταν με ειδικό αναβατήρα, τόσο η ίδια όσο και ο συνοδός της έπεσαν από χαμηλό ύψος, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο σημείο της παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα ασθενοφόρου του αεροδρομίου, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο συνοδός της τραυματίστηκε ελαφρά.