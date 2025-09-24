Τραγωδία: Νεκρός 19χρονος στα Χανιά – Τον βρήκε η μητέρα του - Real.gr

Δύο ακόμα αιφνίδιοι θάνατοι στην Κρήτη

Μία νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στα Χανιά καθώς ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 19χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανίων σήμερα το πρωί. Το άψυχο σώμα του βρήκε η μητέρα του, η οποία σε κατάσταση σοκ και πανικού ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο νεαρό άνδρα.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Δύο ακόμα αιφνίδιοι θάνατοι σημειώθηκαν στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο.

Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν 47χρονο Ελβετό ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στο νησί. Ο 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός από φίλους του στη βίλα όπου είχαν μισθώσει για τις διακοπές τους στα Χανιά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στη Σητεία όπου ένας 41χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του σπιτιού του.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.