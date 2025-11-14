Τραγωδία: Νεκρός άντρας μετά από τροχαίο – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Real.gr

Με… αίμα βάφτηκε η άσφαλτος της Κρήτης καθώς ένας άντρας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στην οδό Γογονή, σε κεντρικό σημείο των Χανίων όταν ένας 48χρονος από την Αλβανία επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Τότε, μια μοτοσιλέτα που οδηγούσε ένας 33χρονος τον παρέσυρε με αποτέλεσμα ο άτυχος άντρας να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον 48χρονο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Την ίδια ώρα παρέλαβαν τον 33χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας ελαφρά τραύματα.