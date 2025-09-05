Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Συρμός του προαστιακού παρέσυρε πεζό και τον τραυμάτισε θανάσιμα - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Συρμός του προαστιακού παρέσυρε πεζό και τον τραυμάτισε θανάσιμα

08:29, 05/09/2025
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πήγε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή και τον παρέσυρε το τρένο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή.

 

