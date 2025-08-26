Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Σκοτώθηκε 46χρονος υλοτόμος - Τον καταπλάκωσε κλαδί δέντρου - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Σκοτώθηκε 46χρονος υλοτόμος - Τον καταπλάκωσε κλαδί δέντρου
Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Σκοτώθηκε 46χρονος υλοτόμος – Τον καταπλάκωσε κλαδί δέντρου

08:33, 26/08/2025
08:33, 26/08/2025

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δάσος του Πολυδενδρίου, στη Λάρισα, όπου ένας 46χρονος υλοτόμος από την Αλβανία έχασε τη ζωή του την ώρα της εργασίας του.

Oπως αναφέρουν πληροφορίες του choraagia.gr, κατά τη διάρκεια κοπής δέντρου, κλαδί τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Ο άτυχος εργάτης, που απασχολούνταν σε συνεργείο ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα τη Σωτηρίτσα Αγιάς, μεταφέρθηκε αρχικά στο αγροτικό ιατρείο Σωτηρίτσας και στη συνέχεια με ασθενοφόρο προς νοσοκομείο της Λάρισας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.

 

