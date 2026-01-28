Τραγωδία σε τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες - Real.gr

Σοκαρισμένο και βυθισμένο στο πένθος είναι το πανελλήνιο, από την τραγωδία με τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά έφυγαν με βαν από την Κατερίνη, έχοντας ως προορισμό τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο Europa League, κόντρα στη Λιόν.

Στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στον δρόμο DN6 – E70 (έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής κοντά στην Τιμισοάρα), το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με νταλίκα που ήταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ: Πώς συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία

Όλοι οι επιβαίνοντες του οχήματος ήταν νεαροί, ηλικίας έως 30 ετών. Έξι από αυτούς έχασαν ακαριαία τη ζωή τους και ένας κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι τρεις Έλληνες οπαδοί τραυματίστηκαν.

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία. Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνητό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση. Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.

Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ – Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των επτά οπαδών της ομάδας

Μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας μέλη από το προπονητικό επιτελείο αλλά και σχεδόν σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Θέλησαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που έφυγαν από το ζωή.

Μαζί τους και ποδοσφαιριστές, αλλά και η Αντιπρόεδρος A’ & Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία Γκοντσαρόβα. Μεταξύ άλλων ήταν και ο πρώην τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος αλλά και ο πρώην μέσος και team manager Γιώργος Θεοδωρίδης. Μαζί τους και φίλοι του ΠΑΟΚ.