Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στα Άνω Λιόσια, όταν ένας άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Ο άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, σε περιοχή κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιοσίων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας διέσχισε τη σιδηροδρομική γραμμή από σημείο χωρίς διάβαση, σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, παραβιάζοντας την υφιστάμενη περίφραξη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου. Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό. Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

«Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη» σημειώνεται στην ενημέρωση της εταιρείας.