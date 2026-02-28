Τραγωδία στα Τέμπη: Εικόνες από το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης - Real.gr

Τρία χρόνια μετα τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πλήθος τοπικών όπως και συνδικαλιστικών φορέων, εκπροσώπων σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και απλών πολιτών, συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο.

Πολίτες όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους μαθητές και φοιτητές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έδωσαν το «παρών», στέλνοντας το μήνυμα ότι τρία χρόνια μετά το αίτημα να μην υπάρξει «οποιαδήποτε μορφή συγκάλυψης» παραμένει ανοιχτό, πως η τραγωδία στα Τέμπη «δεν θα ξεχαστεί» και πως απαίτηση της κοινωνίας είναι να αποδοθούν ευθύνες, όπου και σε όσους αυτές αναλογούν.

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες, επί της πλατείας Ελευθερίας αλλά και στους γύρω δρόμους , επανέλαβαν το αίτημα για δικαιοσύνη αλλά και τερματισμό, όπως τόνισαν, «των πολιτικών κέρδους που γεννούν νέα Τέμπη».

Μάλιστα, εκπρόσωποι φορέων και συνδικάτων, οργανώσεων και συλλόγων, όπως και απλοί πολίτες, επισήμαναν ότι θα βρίσκονται στις πλατείες και θα διεκδικούν για όσο διάστημα χρειαστεί και έως ότου «τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι». Ανάμεσα στα πανό που κρατούσαν στα χέρια τους οι συγκεντρωμένοι, αναγράφονταν συνθήματα όπως «κέρδη βαμμένα στων φοιτητών το αίμα», «αγώνας μέχρι τέλους», «τρία χρόνια μετά, κανείς δεν ξεχνά», όπως και πανό με το σύνθημα «δεν έχω οξυγόνο».

Στο πλαίσιο του συλλαλητηρίου, πραγματοποιήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους σωματείων του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα, συλλόγων και συλλογικοτήτων, μαθητών και φοιτητών.

Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου. Τα περισσότερα καταστήματα του κέντρου της πόλης παραμένουν κλειστά, μετά το κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για κλείσιμο των καταστημάτων από τις 12.00 έως τις 3.00 το μεσημέρι και για συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Πηγή ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ: cretalive.gr/creta24.gr