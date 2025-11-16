Τραγωδία στα Τέμπη: Τι λέει ο Αντώνης Ψαρόπουλος στο real.gr για το πρόστιμο της ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Real.gr

Μετά το πρόστιμο στον ΟΣΕ για την ελλιπή εκπαίδευση του μοιραίου σταθμάρχη, ο συγγενής θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος τονίζει ότι στη δίκη για τα Τέμπη, κατηγορούνται πέντε άνθρωποι για την πρόσληψή του.

Των Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), επέβαλε πρόστιμο άνω του 1 εκατ. ευρώ στον ΟΣΕ για παραβάσεις που είχε διαπιστώσει η Αρχή μετά την τραγωδία και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ελλιπή εκπαίδευση 75 σταθμαρχών που ανήκαν στην ίδια σειρά με τον σταθμάρχη της Λάρισας.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της ΡΑΣ, το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου επιβλήθηκε στον ΟΣΕ, διότι ο οργανισμός δεν συμμορφώθηκε με προηγούμενη απόφαση της Αρχής να μην απασχολεί σε θέσεις με κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας το σύνολο των σταθμαρχών που συμμετείχαν στην εκπαίδευση αυτή, καθώς προέκυψε πως χρησιμοποίησε σε βάρδιες σταθμάρχες σε έξι σταθμούς μεταξύ 22-31 Μαρτίου 2023.

Μάλιστα σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, 21 Σταθμάρχες από την τάξη που εκπαιδευόταν και ο σταθμάρχης που κατεύθυνε το τρένο στην αντίθετη γραμμή βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα ενώ δεν έπρεπε.

Παράνομη πρόσληψη

Τα στοιχεία που έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας και το πρόστιμο που επέβαλε η ΡΑΣ στον ΟΣΕ, σχολιάζει στο real.gr, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και πατέρας θύματος, επισημαίνοντας ότι η πρώτη σχετική απόφαση είχε εκδοθεί από τον Μάιο του 2023.

«Αυτό το θέμα είχε προκύψει μετά το δυστύχημα και εξαιτίας της παράνομης πρόσληψης του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Από τον πρώτο έλεγχο που είχε γίνει, στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στη δικογραφία, προέκυψε ότι η εκπαίδευση των σταθμαρχών εκείνη την περίοδο ήταν ελλιπής. Καθώς δεν είχαν ολοκληρώσει πλήρως την εκπαίδευσή τους, τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική. Μάλιστα, είχε γίνει μια διερεύνηση από τη ΡΑΣ και είχε εκδοθεί μια πρώτη απόφαση τον Μάιο του 2023 να απέχουν από τα καθήκοντά τους όλοι όσοι είχαν εκπαιδευτεί τη φουρνιά του Σαμαρά. Αλλά δε νομίζω η απόφαση να εφαρμόστηκε ποτέ», λέει στο real.gr, ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

Ο ίδιος, τονίζει ότι μετά από δυόμιση χρόνια επιβάλλεται αυτό το πρόστιμο που αποδεικνύει ότι τελικά η εκπαίδευση των σταθμαρχών ήταν ελλιπής και προφανώς αυτή τη στιγμή αν δεν έχουν γίνει τα κατάλληλα σεμινάρια και επιπλέον πρόσθετες εκπαιδεύσεις αυτών των σταθμαρχών είναι λογικό να μην μπορεί και να μην πρέπει να διευθύνουν την κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Ύποπτος ο χρόνος…»

Την επιφύλαξή του για τη χρονική στιγμή της απόφασης της ΡΑΣ για το πρόστιμο της ανεξάρτητης Αρχής στον ΟΣΕ, εκφράζει ο δικηγόρος και πατέρας θύματος και τονίζει ότι κάποιοι μπορούν να την εκμεταλλευτούν με δόλιο τρόπο.

«Επειδή φοβάμαι ότι κάποιοι μπορεί να κάνουν κακή χρήση της πρόσφατης απόφασης και να πουν ιδού το λάθος ήταν ανθρώπινο και όχι τα συστήματα ασφαλείας, γιατί θεωρώ ύποπτο τον χρόνο κατά τον οποίο βγαίνει αυτή η απόφαση από τη ΡΑΣ, θέλω να πω ότι στη δίκη των Τεμπών γι αυτό τον λόγο θα δικαστούν πέντε άνθρωποι οι οποίοι παραβίασαν το καθήκον τους προσλαμβάνοντας τον συγκεκριμένο σταθμάρχη. Πέραν από την έλλειψη των τυπικών προϋποθέσεων στην πρόσληψη Σαμαρά δεν τηρούνταν και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Όχι μόνο γι αυτόν αλλά και τους άλλους σταθμάρχες της φουρνιάς του που είτε προσλήφθηκαν με μπλοκάκι είτε με κανονική πρόσληψη. Διότι δεν είχε ολοκληρωθεί 100% η εκπαίδευσή τους. Είναι ζήτημα αν είχαν κάνει το 70% των ωρών εκπαίδευσης. Είναι πάνω από 20 άτομα. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί. Αν έχουν γίνει οι σχετικές εκπαιδεύσεις. Σήμερα πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις;», καταλήγει ο κ. Ψαρόπουλος.