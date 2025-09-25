Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο
16:00, 25/09/2025
Νέα στοιχεία προσκόμισαν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη οι γονείς του Βαΐου Βλάχου, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται στον Αρειο Πάγο για την αλλοίωση του σημείου του δυστυχήματος.
της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος κατέθεσαν εκ νέου και παρέδωσαν στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρουν, δείχνουν ότι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο «συντονιστή» στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο. Επιπλέον, αναφέρονται σε πιέσεις που φέρονται να ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και αναλυτικό χρονολόγιο των γεγονότων. Τα νέα δεδομένα θα αξιολογηθούν από την ανακρίτρια σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Οι γονείς του θύματος έχουν στο παρελθόν καταθέσει πως η παρουσία κυβερνητικών παραγόντων στον τόπο του δυστυχήματος προκάλεσε καθυστερήσεις στις διαδικασίες περισυλλογής σορών και στοιχείων, κάτι που, κατά την άποψή τους, επηρέασε την πλήρη καταγραφή των γεγονότων.

