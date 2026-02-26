Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε το μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν δώσει νέο ραντεβού για το ερχόμενο Σάββατο, στο Σύνταγμα.

Φοιτητές και μαθητές, διαδήλωσαν μαζικά και ειρηνικά, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτώντας ασφαλή μέσα μεταφοράς.

Νωρίτερα, πραγματοποίησαν πορεία από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών έως τη Βουλή. Μάλιστα, στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, έγραψαν και πάλι τα ονόματα των 57 θυμάτων του δυστυχήματος και άναψαν καπνογόνα.

Παράλληλα, φοιτητές και μαθητές διαμαρτυρήθηκαν και για εκπαιδευτικά θέματα, μεταξύ άλλων για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το Υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων. Επιπλέον, οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτυρήθηκαν για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζήτησαν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας επανήλθαν σταδιακά σε κυκλοφορία.