Τραγωδία στα Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο στα Ιωάννινα - Real.gr

14:09, 28/02/2026
Τραγωδία στα Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο στα Ιωάννινα

Πλήθος κόσμου, στα Ιωάννινα, πολίτες, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, δίνουν το ”παρών” στη μεγάλη συγκέντρωση - κινητοποίηση για τα τρία χρόνια  από την τραγωδία των Τεμπών με κεντρικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ - Δεν Συγχωρώ».

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με μήνυμα – επιστολή του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Την συγκέντρωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, μαθητές, φοιτητές, η ΑΔΕΔΥ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Εργατικό Κέντρο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους.

Ανάλογες μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου καθώς και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

