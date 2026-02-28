Τραγωδία στα Τέμπη: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση στην Λάρισα - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στα Τέμπη: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση στην Λάρισα

14:33, 28/02/2026
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαζική κινητοποίηση στη Λάρισα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη. Χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί από τις 12:00 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή νεολαίας και αγροτών, και θα καταλήξει στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα.

Στην πλατεία έχουν αναρτηθεί πανό με συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στις μεταφορές, ενώ εκπρόσωποι φορέων και συγγενείς θυμάτων απηύθυναν ομιλίες.

Παράλληλα, τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που συγκλόνισε τη χώρα.

Στον τόπο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και πολίτες από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο σημείο είχαν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

