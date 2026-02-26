Τραγωδία στα Τέμπη: Σε εξέλιξη μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι το μεγάλο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Στην Αθήνα, η προγραμματισμένη συγκέντρωση πραγματοποιείται στα Προπύλαια με τη συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων ενώ μεγάλη είναι η συμμετοχή του κόσμου και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Χανιά.

Αυτή την ώρα κλειστές είναι οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου καθώς επίσης και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.

Να σημειωθεί ότι σε ορισμένα σχολεία πραγματοποιούνται καταλήψεις. Οι μαθητές διαμαρτύρονται και για τα εκπαιδευτικά προβλήματα που τους απασχολούν. Στη σημερινή συγκέντρωση συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί με την ΟΛΜΕ να έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 μέχρι τις 14:00. Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα το Σάββατο 28/2 για τη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Συγγενών Τεμπών, εργατικά σωματεία και φορείς.

Η προσέλευση φοιτητών και μαθητών είναι συνεχής, ενώ η πορεία διαμαρτυρίας θα φτάσει προς το ελληνικό κοινοβούλιο.