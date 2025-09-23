Τραγωδία στα Τέμπη: Στην τελική ευθεία για τη δίκη - Real.gr

Η πρόταση του εισαγγελέα για τους 36 κατηγορούμενους και οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων

Της Άννας Κανδύλη - ΠΗΓΗ: Realnews

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της δίκης που αφορά στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023 με τους 57 νεκρούς.

Έως τις αρχές του 2026 η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σε αίθουσα των ΤΕΙ Λάρισας η οποία έχει ετοιμαστεί εδώ και μήνες προκειμένου να διεξαχθεί εκεί αυτή και μόνο η δίκη, χωρίς καθυστερήσεις και με δυνατότητα να φιλοξενήσει τους 36 κατηγορούμενους, τους συνηγόρους τους, τους δεκάδες δικηγόρους που θα υποστηρίξουν την κατηγορία για τα θύματα και τους συγγενείς θυμάτων, τους μάρτυρες των δύο πλευρών και τα ΜΜΕ.

Στα τέλη του Αυγούστου ο εφέτης ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαίμης ολοκλήρωσε την ανάκριση που κράτησε περίπου 2,5 χρόνια , και διαβίβασε τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Λάμπρο Τσόγκα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός μία εβδομάδα μετά κατέθεσε την πρότασή του, ακολουθώντας τα κατηγορητήρια του ανακριτή καθώς όπως αναφέρει «δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω κύριας ανάκρισης» κρίνοντας πως «έχουν γίνει οι δέουσες ανακριτικές ενέργειες για τη διερεύνηση των εγκλημάτων».

Ο κ. Τσόγκας ζητά να παραπεμφθούν 36 κατηγορούμενοι. Οι 33 εξ αυτών αντιμετωπίζουν την κακουργηματική κατηγορία της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που επισύρει την ποινή των ισοβίων ενώ οι υπόλοιποι 3 κατηγορούνται για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Μεταξύ των 33 είναι ο μοιραίος σταθμάρχης που έβαλε στην ίδια γραμμή τα δύο τρένα που κινούνταν αντίθετα, καθώς και στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ στα οποία αποδίδονται ευθύνες για τη μη ολοκλήρωση των έργων της σύμβασης 717 για τον εκσυγχρονισμό του σιδηρόδρομου, έργα που αν είχαν υλοποιηθεί στην ώρα τους « η τραγωδία θα αποφευγόταν μετά βεβαιότητας» όπως αναφέρει ο εισαγγελέας. Παράλληλα, στους 33 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για την ασφάλεια και την εποπτεία της κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο (υψηλές ταχύτητες σε τρένα που κινούνταν πάνω σε μια σαθρή υποδομή), γενικοί διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών καθώς και στελέχη του ΟΣΕ.

Όσον αφορά στους τρεις που κατηγορούνται για πλημμέλημα πρόκειται για μία υπάλληλο που συμμετείχε στην Επιτροπή πρόσληψης του σταθμάρχη της μοιραίας βραδιάς του δυστυχήματος και αντιμετωπίζει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας από κοινού και δύο στελέχη της Hellenic Train που τους αποδίδεται το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως.

Αντιδράσεις

Η διαβίβαση της εισαγγελικής πρότασης των 996 σελίδων που βασίστηκε σε μία δικογραφία 66.000 σελίδων στην Πρόεδρο Εφετών ( η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο για το ποιοι και για ποια αδικήματα θα παραπεμφθούν), μέσα σε μόλις 7 ημέρες αφότου ο κ. Τσόγκας την έλαβε από τον ανακριτή, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από θύματα και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας.

Σε υπόμνημά τους , το οποίο προοριζόταν για τον εισαγγελέα αλλά πλέον θα εξεταστεί από την πρόεδρο εφετών, κάνουν λόγο για « εσπευσμένο» κλείσιμο της ανάκρισης, χωρίς να ληφθούν υπόψη ή να εξεταστούν περαιτέρω σημαντικά στοιχεία, όπως:

-Το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια των τρένων που περιελήφθη στην δικογραφία μετά την κήρυξη περαίωσης της ανάκρισης και στο οποίο επισημαίνεται ότι ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας για τα βαγόνια Β2 και Β4 ήταν εξαιρετικά υψηλός.

-Η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους που παραδόθηκε το πρωί της 29ης Αυγούστου και βάση αυτής εντοπίστηκε ξυλόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε.

-Βίντεο και ηχητικά από το αμαξοστάσιο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου φορτώθηκε και ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Γονείς θυμάτων ζητούν επίσης εκταφή σορών των παιδιών τους , προκειμένου να μάθουν τα ακριβή αίτια θανάτου τους καθώς πιστεύουν ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά την σύγκρουση.

Αίτημα που με παρέμβασή του στήριξε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαρας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως « Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Δικαστικές πηγές πάντως σημειώνουν ότι στο πλαίσιο της πολύμηνης ανάκρισης έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες καθώς ικανοποιήθηκαν δεκάδες αιτήματα συγγενών , πραγματοποιήθηκαν πραγματογνωμοσύνες και αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας που δεν κατέληξαν σε κάποιο άλλο υλικό πλην του ελαίου σιλικόνης των μετασχηματιστών του τρένου ως αιτία της πυρόσφαιρας. Επίσης, σημειώνουν ότι η πρόταση του κ. Τσόγκα σε καμία περίπτωση δεν ήταν εσπευσμένη αφού εκ της θέσεως του προΐσταται της ανάκρισης και γνώριζε πολύ καλά τη δικογραφία.