Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα» - Real.gr

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατέθεταν για τέσσερις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις απολογήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.