Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η επιστολή του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» προς τους εργαζόμενους - Δεν αναφέρεται ούτε μία «συγγνώμη» - Real.gr

Με μία επιστολή του προς τους εργαζόμενους ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα”, στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα σημειώθηκε η τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες, εκφράζει τη βαθιά του οδύνη, αναφέροντας πως τα εργοστάσια δεν θα λειτουργήσουν για μία εβδομάδα, αλλά οι μισθοί όλων θα καταβληθούν κανονικά.Τη βαθιά του οδύνη προς τους εργαζόμενους μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα, εξέφρασε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα με επιστολή Στην επιστολή του, ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι «Κανένα εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει για ολόκληρη την εβδομάδα» λόγω πένθους, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «Οι μισθοί σας θα καταβληθούν κανονικά». Σημειώνεται πως πουθενά στην επιστολή δεν υπάρχει αναφορά για τυχόν παραλείψεις ή λάθη στη λειτουργία του εργοστασίου ή έστω ένα «συγγνώμη».

Η επιστολή αναφέρει:

«Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μου. Και δεν το λέω ελαφρά. Χάσαμε πέντε ανθρώπους μας. Πέντε γυναίκες. Πέντε ζωές που έσβησαν απότομα. Ανθρώπους που τους βλέπαμε κάθε μέρα, που δουλεύαμε μαζί, που είχαν τη θέση τους μέσα στην οικογένεια της Βιολάντα και μέσα στην καθημερινότητά μας. Ήταν δικοί μας άνθρωποι. Ο πόνος είναι μεγάλος. Πρώτα και πάνω απ’ όλα για τις οικογένειές τους που βιώνουν κάτι αδιανόητο. Αλλά και για όλους εμάς που μείναμε πίσω, που προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι μέσα σε ένα σοκ, μέσα σε μια θλίψη που δεν χωρά εύκολα λόγια. Υπάρχουν στιγμές που απλώς σφίγγεται η καρδιά. Θέλω να σας μιλήσω όπως νιώθω. Αυτές τις ώρες το μόνο που με απασχολεί πάνω απ’ όλα είναι οι άνθρωποί μας. Οι οικογένειες που πενθούν. Και εσείς που κουβαλάτε αυτό το βάρος, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Κανένα εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει για ολόκληρη την εβδομάδα. Πενθούμε. Και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους».

«Μέσα σε όλο αυτό νιώθω την ανάγκη να σας πω και κάτι πολύ συγκεκριμένο, για να μη μείνει σκιά ανησυχίας: Οι μισθοί σας θα καταβληθούν κανονικά. Δεν θέλω κανείς να ανησυχεί για τη δουλειά του ή για το αύριο. Δεν θέλω να προστεθεί ανασφάλεια σε έναν πόνο που είναι ήδη βαρύς. Η Βιολάντα είναι εδώ και θα σταθεί δίπλα σας. Ξέρω πως αυτό που ζούμε δεν είναι εύκολο. Άλλος μπορεί να μην κοιμάται, άλλος να θυμώνει, άλλος να σωπαίνει. Όλα είναι ανθρώπινα.

Και γι’ αυτό θέλω να ξέρετε ότι θα υπάρχει διαθέσιμη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για όποιον νιώθει την ανάγκη να μιλήσει. Για εσάς, για τις οικογένειές σας, για όποιον αισθάνεται ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι δύναμη. Αυτό που συνέβη μας έχει πληγώσει όλους. Και αυτό το βάρος δεν πρέπει να το σηκώσει κανείς μόνος του. Θα είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήσυχα, με αξιοπρέπεια, με ανθρωπιά. Έτσι όπως πάντα ήθελα να είναι αυτή η εταιρεία. Σκύβω το κεφάλι στη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε. Και σας αγκαλιάζω όλους με πόνο και με αγάπη».