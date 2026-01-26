Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

15:05, 26/01/2026
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στα Τρίκαλα, μετά από ισχυρή έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

«Βιολάντα»: Ο εκκωφαντικός ήχος από την έκρηξη, 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο -Δείτε βίντεο

 

 

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα και εκτός από τις εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, άφησε πίσω και νεκρούς.

Το βίντεο που ακολουθεί από το trikalazoom.site προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σε περιοχή των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Παρότι η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το εργοστάσιο, καταγράφεται καθαρά ένας εκκωφαντικός ήχος ο οποίος φέρεται να είναι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η καταγραφή αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου και επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση με την οποία έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

Δείτε το βίντεο: 

 

